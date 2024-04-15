Konya'da motosiklet ile tır çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde motosiklet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Sanayi Sitesi 128070. Sokak ile 128071. Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakların kesiştiği kavşağa giren M.M.S. (20) idaresindeki 42 JD 308 plakalı motosiklet ile D.Ç. (42) yönetimindeki 42 ABU 690 plakalı tır çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.M.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA