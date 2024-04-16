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Konya'da motosiklet ile cip çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosiklet ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Marangozlar Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ç. idaresindeki 42 K 8885 Togg marka cip ile Muammer Ö. (74) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Muammer Ö. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu belirtilen yaralı Muammer Ö. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seydişehir Motosiklet trafik Konya Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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