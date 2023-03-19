Konya'da hırsızlık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Konya'da bir depoda onlarca çalıntı eşya ele geçirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması, zanlıların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yaptığı detaylı araştırmalarda, Sahibiata Mahallesi'ndeki bir adreste, çalıntı eşyaların satıldığını tespit etti.

Depo olarak kullanılan adrese yapılan baskında, bağ evleri ve iş yerlerinden çalındığı düşünülen 11 bisiklet, 2 av tüfeği, 4 havalı tüfek, 1 laptop, 12 benzinli ve elektrikli testere, 5 LCD televizyon, 18 şarjlı vidalama makinesi, 28 adet matkap ve çeşitli elektronik malzemeler ele geçirildi.

İş yerinin mühürlü olduğu, mührü bozarak faaliyet yaptığı tespit edilen ve mühür bozmadan aranması olan iş yeri sahibi Mücahit D. (24), iş yeri çalışanları Soner D. (37) ve Nusret D. (22) gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.