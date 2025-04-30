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Konya'da Gümrük Kaçağı 1050 Paket Sigara Ele Geçirildi

Konya'da Gümrük Kaçağı 1050 Paket Sigara Ele Geçirildi
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Konya'nın Akşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir şahsın aracında 1050 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Konya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 50 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akşehir ilçesinde yapılan operasyonda 1 şahsın özel aracı ile gümrük kaçağı sigara getirerek satış yapacağı bilgisi alındı. Şüpheli şahsın aracında yapılan arama sonucunda bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli şahsın ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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