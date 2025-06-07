Konya'da Firari Boğa Panik Yarattı

Konya'da firari boğa ortalığı birbirine kattı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde hayvan pazarından kaçan boğa trafiği birbirine kattı.

Seydişehir'de canlı hayvan pazarından kaçan iri bir kurbanlık boğa, çarşı merkezinde paniğe yol açtı. Gözü kapalı bir şekilde sokaklarda dolaşan boğa, önüne çıkan iş yerlerine ve park halindeki araçlara zarar verdi. Olay anında vatandaşların tedirgin olduğu görülürken, boğayı kontrol altına almak için ekipler seferber oldu. Uzun süre takip edilen boğa, ancak ayağına uyuşturucu atılarak durdurulabildi. Yetkililer, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını, ancak maddi hasarın olduğunu belirtti.