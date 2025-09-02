Konya'da Dron Destekli Trafik Denetimi Yapıldı

Konya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Çumra- Bozkır devlet karayolunda dron destekli trafik denetimi yaptı.

Yapılan denetimlerde 377 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde, kural ihlali yaptığı ve eksiklikleri bulunan 15 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı.

Trafik jandarma timleri, denetimlerde sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanmaları, trafik kurallarına ve yasaklara uymaları konusunda bilgilendirmelerde de bulundu. - KONYA