Konya'da "Change araç" çetesine yönelik operasyon

Konya'da düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı ve çalıntı araçların yer aldığı 115 adet 'Change araç' ele geçirildi. 223 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, vatandaşlara ikinci el araç alırken dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Konya'da "Change Araç" çetesine yönelik polis ekiplerince geçtiğimiz ay düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 95 milyon TL olan 115 adet "Change araç" ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 223 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, 83 adet gümrük kaçağı, 22 adet yakalamalı-hacizli, 5 adet çalıntı, 5 adet aranan olmak üzere toplam 115 adet change araca el konuldu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu deprem, yangın veya trafik kazası sonucu kullanılamaz hale gelen araçlara ait şasi ve motor numaralarının, yasa dışı yollarla temin edilen çalıntı ve kaçak araçlara kopyalandığı belirlendi. Bu yöntemle araçların "hasarsız" ya da "tamir edilmiş" izlenimi verilerek iyi niyetli üçüncü şahıslara satıldığı tespit edildi. Araçlarla bağlantılı 223 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 6 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ikinci el araç satın alırken çok dikkatli olmaları, aracı iyi kontrol ettirmeleri gerektiği ve şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri gerektiği ifade edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
