Konya'da Bin 294 Aranan Şahıs Yakalandı

Konya'da polis ekiplerinin 3 ayda yaptığı çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan bin 294 şahıs yakalandı. Yakalanan bin 294 şahıstan, 672'si cezaevine gönderilirken, 622 şahıs adli mercilere teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede son 3 ay içerisinde yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan aranan 217, kasten öldürme suçundan aranan 5, yağma suçundan aranan 65, dolandırıcılık suçundan aranan 57, yaralama suçundan aranan 224 şahıs ve diğer suçlardan aranan 726 şahıs olmak üzere toplam bin 294 şahıs yakalandı. Operasyonlarda yakalanan 672 şahıs cezaevine gönderilirken, 622 şahıs adli mercilere teslim edildi. - KONYA