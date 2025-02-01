CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma

Ümit Özdağ'a yaptığı uyarı Tuncay Özkan'ın başını yaktı
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e bir sarı kart daha: Buna derhal son verin

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e bir sarı kart daha: Buna derhal son verin
2 yıl sonra ortaya çıkan deprem fotoğrafı yürek yakıyor

2 yıl sonra ortaya çıkan görüntü yürek yakıyor
UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Birim fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Konya'da 7 Milyon TL Değerinde Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Konya'da 7 Milyon TL Değerinde Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 7 milyon TL değerinde 5 milyon 610 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirirken, bir kişi gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu piyasa değeri 7 milyon TL olan milyonlarca kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu bir kamyon dolusu kaçak sigaranın Konya'ya geldiğini tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler kamyonu Karatay ilçesinde durdurdu. Araçta bulunan 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada 5 milyon 610 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Araçtaki makaronların piyasa değerinin 7 milyon TL olduğu belirlenirken, gözaltına alınan araç sürücüsünün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
img

Ünlü oyuncuya büyük ayıp! Cenazesine bir avuç insan katıldı
img

Türkiye, o ülkenin parasını döviz listesinden çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım

3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı
Kendiliğinden yetişen ürün 100 ailenin geçim kaynağı oldu! Aylık 50 bin TL kazanıyorlar

Doğanın mucizesi! Toplayıp satıyorlar, aylık gelirleri 50 bin TL
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
Dev banka 4 milyar dolarlık külçe altını ABD'ye taşıyacak

Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi

İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı

Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.