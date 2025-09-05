Haberler

Kocaeli'nde Kaçak Tütün ve Boş Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'nde Kaçak Tütün ve Boş Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit ilçesinde yapılan polis aramasında, 75 bin dal bandrolsüz boş makaron ve 30 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. İki şüpheli hakkında kaçakçılık düzenlemeleri kapsamında işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada bandrolsüz 75 bin dal boş makaron ve 30 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, dün İzmit ilçesinde durdurulan araç içerisinde arama yapıldı. Araçta yapılan kontrollerde, TAPDK bandrolü bulunmayan 75 bin dal boş makaron, 30 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Konuyla alakalı 2 şüpheli hakkında 5607 ve 4733 SKM kapsamında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sergen Yalçın 3 ismin kalemini kırdı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 3 ismin kalemini kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulisler yangın yeri: Gürsel Tekin, il binasına Kaftancıoğlu'yla birlikte gidecek

Canan Kaftancıoğlu iddiası doğruysa ortalık fena karışır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.