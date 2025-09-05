Kocaeli'nde Kaçak Tütün ve Boş Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada bandrolsüz 75 bin dal boş makaron ve 30 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, dün İzmit ilçesinde durdurulan araç içerisinde arama yapıldı. Araçta yapılan kontrollerde, TAPDK bandrolü bulunmayan 75 bin dal boş makaron, 30 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Konuyla alakalı 2 şüpheli hakkında 5607 ve 4733 SKM kapsamında işlem başlatıldı. - KOCAELİ