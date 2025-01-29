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Kocaeli'de Ünlü Markaların Taklidine Operasyon: 2 Bin 800 Giyim Malzemesi Ele Geçirildi

Kocaeli'de Ünlü Markaların Taklidine Operasyon: 2 Bin 800 Giyim Malzemesi Ele Geçirildi
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Kocaeli'nin Kartepe ve Gölcük ilçelerinde gerçekleştirilen baskınlarda, ünlü markaların taklit ürünleri olan 2 bin 800 giyim malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ve Gölcük ilçelerinde iki adrese yapılan baskında, ünlü markaların taklidi 2 bin 800 giyim malzemesi ele geçirildi. 3 şahsa ise işlem yapıldı.

Kocaeli il Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 24-25 Ocak tarihlerinde Gölcük ve Kartepe ilçelerinde iki adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda ünlü markalara ait sahte 2 bin 800 giyim malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şahıs hakkında adli tahkikata başlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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