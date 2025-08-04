Kocaeli'de Spor Salonunda Yangın Paniği

Kocaeli'de Spor Salonunda Yangın Paniği
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Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir spor salonunda klimadan çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlıca söndürüldü. Olayın ardından polis inceleme başlattı ve spor salonunda hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin İzmit içesinde spor salonunda klimadan çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, spor salonu hasar aldı.

Edinilen bilgiye göre, Yahyakaptan Mahallesi Çamsakızı Caddesi'nde bulunan iş merkezinde bulunan spor salonundaki klimadan yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Spor salonunun içi hasar aldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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