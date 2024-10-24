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Kocaeli'de Sahte Şampuan Operasyonu: 104 Bin Kutudan Fazlası Ele Geçirildi

Kocaeli'de Sahte Şampuan Operasyonu: 104 Bin Kutudan Fazlası Ele Geçirildi
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Kocaeli'de jandarma ekipleri, Körfez ve Dilovası'ndaki iş yerlerinde yaptığı baskınlarda 104 bin 665 kutu sahte şampuan ile birlikte çok sayıda boş kutu ve sahte etiket ele geçirdi. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli'de iki farklı ilçedeki bazı iş yerlerinde yapılan aramada 104 bin 665 kutu sahte şampuan, çok sayıda boş kutu ve sahte etiket ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Körfez ve Dilovası'nda bulunan bazı iş yerlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasa 104 bin 665 şampuan, 53 bin 86 boş şampuan kutusu, 400 bin sahte etiket, 23 bin 417 kutu kapağı ve bin 862 ambalaj kutusu ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şahıs gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Güvenlik Dilovası Jandarma kocaeli 3-sayfa Ekonomi Körfez Hukuk

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