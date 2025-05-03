Kocaeli'de Oto Kilit Dükkanında Yangın: 8 Dükkan Zarar Gördü

Oto kilit dükkanında çıkan yangında göz gözü görmedi: 8 dükkan hasar aldı

KOCAELİ - Kocaeli'de sanayi sitesinde bulunan oto kilit dükkanında çıkan yangın, ekipleri seferber etti. Yangında dükkan ve içerisinde bulunan otomobil kullanılamaz hele gelirken, dumandan zarar gören 7 dükkan da ise maddi hasar oluştu.

Yangın, İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Sefa Sirmen Sanayi Sitesi'nde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle oto kilit dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında dumanlar gökyüzü ve 7 dükkanı sardı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dükkan eşyalarla küle dönerken içerde bulunan otomobil de yandı. 7 dükkan da ise duman sebebiyle maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.