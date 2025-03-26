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Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Kağıt Toplayıcısı Yaralandı

Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Kağıt Toplayıcısı Yaralandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile çarpışan kağıt toplayıcı motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile çarpışan kağıt toplayıcısının kullandığı motor yan yattı, kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atık kağıt toplayıcısı elektrikli 3 Tekerlekli Moped motor, otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motor yan devrildi. Motorun kasasında bulunan atık kağıtlar yola savrulurken sürücüsü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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