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Kocaeli'de Kumar Operasyonu: İş Yerinde Kumar Oynatan Kişiye Adli İşlem, 4 Şahsa İdari Para Cezası

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Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir iş yerinde kumar oynattığı tespit edilen kişiye adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 şahsa ise 25 bin 700 TL idari para cezası kesildi.

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde iş yerinde kumar oynattığı tespit edilen kişiye adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 şahsa ise 25 bin 700 TL idari para cezası kesildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesi için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Kartepe ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde E.T.'nin iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi. E.T.'ye adli işlem yapılırken kumar oynanan bin 300 TL'ye de el konuldu. Ayrıca kumar oynayan 4 şahsa toplamda 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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