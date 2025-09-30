Haberler

Kocaeli'de Korsan Taşımacılığa 46 Bin Lira Ceza

Kocaeli'de Korsan Taşımacılığa 46 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de trafik ekipleri tarafından korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen bir sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kocaeli'de korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen sürücüye 46 bin 392 lira para cezası kesildi, aracı 60 gün trafikten men edildi.

Trafik ekiplerinin denetimleri sırasında bir sürücünün korsan taşımacılık yaptığı belirlendi. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun EK 2/3-a maddesi gereğince 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı. Araç, otoparka çekilerek 60 gün süreyle trafikten men edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk kulübüne büyük şok: Yıldız futbolcunun lisansı çıkarılamadı

Türk kulübüne büyük şok: Yıldız futbolcunun lisansı çıkarılamadı
Etkileşim uğruna yaptıklarına bakın! Cinsiyet öğrenme partisinde son nokta

Sosyal medya çılgınlığının geldiği son noktaya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.