Kocaeli'de Korsan Taşımacılığa 46 Bin Lira Ceza

Kocaeli'de korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen sürücüye 46 bin 392 lira para cezası kesildi, aracı 60 gün trafikten men edildi.

Trafik ekiplerinin denetimleri sırasında bir sürücünün korsan taşımacılık yaptığı belirlendi. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun EK 2/3-a maddesi gereğince 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı. Araç, otoparka çekilerek 60 gün süreyle trafikten men edildi. - KOCAELİ