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Kocaeli'de Kapalı Pazarda Gümrük Kaçağı Ürünlere Baskın

Kocaeli'de Kapalı Pazarda Gümrük Kaçağı Ürünlere Baskın
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Kocaeli'nin Derince ilçesindeki kapalı pazarda yapılan kontrollerde gümrük kaçağı 73 elektronik sigara, 19 sigara ve 8 elektronik sigara likidi ele geçirildi. Tezgah sahibine adli işlem yapıldı.

Kocaeli'de kapalı pazarda yapılan kontrollerde gümrük kaçağı 73 elektronik sigara, 19 sigara, elektronik sigara dolumunda kullanılan 8 likit ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde bugün Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki kapalı pazarda yapılan kontrollerde 73 elektronik sigara, gümrük kaçağı 19 sigara, elektronik sigara dolumunda kullanılan 8 likit ele geçirildi. Malzemelere el konurken, pazar tezgahının sahibine 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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