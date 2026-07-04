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Kocaeli'de kaçakçılık operasyonu: 1 milyon 350 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

Kocaeli'de kaçakçılık operasyonu: 1 milyon 350 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi
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Kocaeli'de jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 350 bin lira olan kaçak alkol, tütün ürünleri ve üretim malzemeleri ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'de jandarmanın kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 350 bin lira olan kaçak alkol, tütün ürünleri ve üretim malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, 1-3 Temmuz tarihleri arasında Körfez ilçesinde şüphelilere ait ikamet, depo ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 350 bin lira olan 115 litre etil alkol, 27 litre alkollü içki, 5 viski ve rakı aroma kiti, 290 bin boş makaron, 77 bin dolu makaron, 85 kilogram kıyılmış tütün, 220 alkol dolumunda kullanılan plastik bidon, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü ve 70 kesilmiş bandrol ele geçirildi. Operasyonda ayrıca ruhsatsız tabanca ile kurusıkı tabancaya da el konuldu. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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