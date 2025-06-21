Kocaeli'de Döküm Fabrikasında Yangın Çıktı

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Kocaeli'de Döküm Fabrikasında Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir döküm fabrikasında meydana gelen yangın nedeniyle gökyüzü siyah dumanla kaplandı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Döküm fabrikasında yangın: Gökyüzü siyah dumanla kaplandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde döküm fabrikasında çıkan yangın sebebiyle gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Beylikbağı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde bulunan döküm fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple fabrikada yangın çıktı. Yangın dolayısıyla çıkan dumanlar gökyüzünü siyaha boyadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Fabrikada maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlattıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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