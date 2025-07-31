Kocaeli'de 4.7 Milyon TL Değerinde Kaçak Tütün Operasyonu

Kocaeli'de 4.7 Milyon TL Değerinde Kaçak Tütün Operasyonu
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Kocaeli'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 700 bin TL olan kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'de jandarma ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 700 bin TL olan kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. Olaylarla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 29-30 Temmuz tarihlerinde Kartepe ve Körfez ilçelerinde operasyonlar düzenledi. Belirlenen bir depo ile iki araçta yapılan aramalarda; 2 milyon 10 bin adet bandrolsüz boş makaron, 387 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ve 200 elektronik sigara (puff bar) bulundu.

Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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