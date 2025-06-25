Kızkalesi'nde Günübirlik Ev Denetimleri Yoğunlaştı

Kızkalesi'nde Günübirlik Ev Denetimleri Yoğunlaştı
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Kızkalesi'nde polis, günübirlik evlere yönelik denetimlerde 886 daire ve 37 tesisi kontrol ederek toplam 476 bin 627 TL idari para cezası uyguladı.

Türkiye'nin önemli turizm noktalarından Kızkalesi'nde sezonun başlamasıyla birlikte polis de günübirlik evlere yönelik denetimleri yoğunlaştırdı. 886 adet günübirlik daire ile 37 tesisi denetleyen polis 476 bin 627 TL idari para cezası uyguladı.

Havaların ısınması okulların tatil olmasıyla birlikte deniz sezonu açıldı. Denize kıyısı olan birçok şehirde olduğu gibi Mersin'e de tatilciler gelmeye başladı. Özellikle Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi'nde başlayan sezonla birlikte otellerin yanı sıra, pansiyon ve günübirlik evlerde de doluluk arttı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı ekipler Kızkalesi'nde günübirlik evlere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Kızkalesi Polis Merkezi Amirliği sorumluluk alanında emniyet terminallerine bağlanmayıp kayıt altına alınmadan günübirlik olarak kiraya verilen evlerin tespit edilmesi için de çalışma yapan polis 886 adet daire ile 37 adet tesisi denetledi. Denetimlerde 2 adet daire sahibine izinsiz konaklama faaliyeti yürütmesinden dolayı 272 bin 378 TL idari para cezası uygulandı. 3 adet günübirlik konaklama tesisine ise anlık veri girişi yapmamak kabahatinden 204 bin 249 TL ceza kesildi.

Toplamda 476 bin 627 TL idari para cezası kesilen uygulamaların bölgede sürekli yapılacağı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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