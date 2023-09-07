Samsun'un Bafra ilçesinde bir baba, kızının kına gecesinde maganda kurşunu ile hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir baba, kızının kına gecesinde maganda kurşunu ile hayatını kaybetti.

Olay, Koruluk Mahallesi'nde gece saat 02.00'de meydana geldi. İddiaya göre, gece kızının kına gecesi dağıldıktan sonra Mehmet Şahin (54) arkadaşlarıyla birlikte alkol almaya devam etti. Gecede Mehmet Şahin'in arkadaşlarından biri havaya ateş etmek isterken, silahından çıkan kurşun Mehmet Şahin'in başına isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Şahin, savcının incelemesinin ardından Samsun'a otopsiye gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN