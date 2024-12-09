Kırşehir'de Yeni Evlene Çifte Yardım Ederken Dolandırıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yeni evlenen çifte yardım olmak isteyen şahıs, dolandırıcılara 102 bin TL kaptırdığını iddia ederek hukuk mücadelesi başlattı.

Kırşehir'de yaşayan Tuncay Köksal, internet üzerinden yeni evlenen bir çift için beyaz eşya aldı. Kendisine gelen PTTAVM amblemli faturaya inanarak iban üzerinden 3 kez 34 bin TL ödeme yapan Köksal dolandırıcıların tuzağına düştü. Hukuki mücadele başlatan Köksal, "Bana fatura gönderildi. Dolandırıcılarla sosyal medya üzerinden yazıştım. Yetim bir çocuğun düğünü için yardımcı olmak istedim. Sosyal medyadan kendisini asker olarak tanıttı. PTT ile görüşeceğim söylendi. Dolandırıcıların devlet kurumlarını kullanması ve konuşmaları beni etkiledi" dedi.

"34 bin gönderdi, 68 bin TL de borç aldı"

Dolandırıcıya kendi gönderdiği 34 bin TL'yi bağışladığını, esnaftan da 68 bin TL borç aldığını sözlerine ekleyen Köksal, "Kendi paramdan geçtim ama borç aldığım sarrafın 68 bin TL'si var. Yazdığım yazıda da dolandırıcılara itiraz ettim. Para iadem yapılmadı ve yasal yollara başvurdum" diye konuştu. - KIRŞEHİR