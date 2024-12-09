Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 5 askerimiz şehit oldu

Isparta'da askeri helikopter düştü: 5 askerimiz şehit

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! En büyük terör yuvalarından biri temizlendi

 Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor

Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi

51 yıl sonra ilk kez çekilen fotoğraf Orta Doğu'yu iyice karıştırdı

Kırşehir'de Yeni Evlene Çifte Yardım Ederken Dolandırıldı

Kırşehir'de Yeni Evlene Çifte Yardım Ederken Dolandırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de Tuncay Köksal, yeni evlenen bir çifte yardım etmek amacıyla dolandırıcılara 102 bin TL kaptırdığını iddia ederek hukuk mücadelesi başlattı. İnternetten beyaz eşya almak için yapılan ödemelerin ardından dolandırıldığını anlayan Köksal, hukuki süreç başlattı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yeni evlenen çifte yardım olmak isteyen şahıs, dolandırıcılara 102 bin TL kaptırdığını iddia ederek hukuk mücadelesi başlattı.

Kırşehir'de yaşayan Tuncay Köksal, internet üzerinden yeni evlenen bir çift için beyaz eşya aldı. Kendisine gelen PTTAVM amblemli faturaya inanarak iban üzerinden 3 kez 34 bin TL ödeme yapan Köksal dolandırıcıların tuzağına düştü. Hukuki mücadele başlatan Köksal, "Bana fatura gönderildi. Dolandırıcılarla sosyal medya üzerinden yazıştım. Yetim bir çocuğun düğünü için yardımcı olmak istedim. Sosyal medyadan kendisini asker olarak tanıttı. PTT ile görüşeceğim söylendi. Dolandırıcıların devlet kurumlarını kullanması ve konuşmaları beni etkiledi" dedi.

"34 bin gönderdi, 68 bin TL de borç aldı"

Dolandırıcıya kendi gönderdiği 34 bin TL'yi bağışladığını, esnaftan da 68 bin TL borç aldığını sözlerine ekleyen Köksal, "Kendi paramdan geçtim ama borç aldığım sarrafın 68 bin TL'si var. Yazdığım yazıda da dolandırıcılara itiraz ettim. Para iadem yapılmadı ve yasal yollara başvurdum" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye"
img

Bu yapılanın tarihte eşi benzeri yok
img

"Başlarım sizin Esad'ınıza" diye bağırdı, gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Isparta helikopter kazasında kaç asker şehit oldu? Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı mı? SON DAKİKA Isparta helikopter kazasında ne oldu? Askeri helikopter neden düştü? Isparta helikopter kazasında ölen veya yaralanan var mı? Son durum nedir? ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Asgari ücret 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2025'te kaç TL olacak? CANLI ALTIN KURU | 9 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Rize Valisi kim? İhsan Selim Baydaş kimdir, kaç yaşında ve nerelerde görev yaptı? Çağdaş Cam halka arz! Çağdaş cam ne zaman halka arz olacak? Çağdaş cam halka arz kaç lot verir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 9 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AFAD 1000 PERSONEL ALIMI! AFAD personel alım başvuruları başladı mı? AFAD personel alımı başvuru ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.