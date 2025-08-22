Kırşehir'de Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekiplerince tefecilik yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ve Mucur ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Örgütlü şekilde hareket ettikleri, ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara baskı, cebir ve şiddet yoluyla yüksek faizle borç para verdikleri belirlenen şüpheliler C.A., B.K. ve Y.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 12 adet doldurulmuş senet, 3 cep telefonu ve 4 adet alacak-verecek bilgilerinin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli C.A. ve Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR