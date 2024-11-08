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Kırşehir'de İş Kazası: Fabrika İşçisi Hayatını Kaybetti

Kırşehir'de İş Kazası: Fabrika İşçisi Hayatını Kaybetti
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Kırşehir'deki Petlas Lastik Sanayi A.Ş. fabrikasında meydana gelen iş kazasında, çatıdan düşen 41 yaşındaki işçi Murat Güzel yaşamını yitirdi. Olay yerinde inceleme başlatıldı.

Kırşehir'de lastik fabrikasında meydana gelen iş kazasında, çatıdan düşen bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Petlas Lastik Sanayi A.Ş.'de fabrikanın deposunun çatısında kaynak yaparken dengesini kaybeden Murat Güzel (41), metrelerce yükseklikten yere düştü. Kazayı gören işçilerin durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güzel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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