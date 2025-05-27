Kırşehir'de Emekli Banka Promosyonu Dolandırıcılığına Operasyon

Kırşehir'de Emekli Banka Promosyonu Dolandırıcılığına Operasyon
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Kırşehir polisi, emekli banka promosyonu vaadiyle dolandırıcılık yapan Y.N.D. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin, emekli vatandaşlara sahte davetiyeler göndererek dolandırıcılık yaptığı ve mağdurların bankacılık bilgilerine eriştiği belirlendi.

Kırşehir polisi, emekli banka promosyonu vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheliyi yakaladı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda; şüpheli Y.N.D.'nin emekli vatandaşlara promosyon ödemesi alacaklarını öne sürerek sahte davetiyeler gönderdiği, bu yöntemle mağdurların mobil bankacılık bilgilerine erişim sağladığı ve bu hesaplar üzerinden kredi çekerek kendi hesaplarına para transfer ettiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Y.N.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklama kararı verilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların benzeri dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda ivedilikle emniyet birimlerine başvurmaları gerektiği belirtildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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