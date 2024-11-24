Kırklareli'nde Komando Eğitimi Nefes Kestirdi
Kırklareli'nin Vize ilçesindeki 41'inci Komando Tugay Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komando Taburu'ndan gelen birliklerle birlikte zorlu komando eğitimlerine ev sahipliği yaptı. Eğitimler, çeşitli askeri manevraları ve taktikleri içeren kapsamlı bir programı kapsadı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan 41'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki "Komando Eğitimi" nefes kesti.
Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komando Tabur'undan gelen birlikler, Vize ilçesindeki 41'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda Komando Eğitimi"ne tabi tutuldu.
Komandolar, arazide intikal eğitimi, arazide üs bölgesi teşkili, helikopter yönlendirme ve yaralı tahliyesi, meskün mahalde muharebe eğitimi,
mağara eğitimi, hareketli pusu/dinleme, baskın ve sabotajlara karşı koyma eğitimleri gördüler.
Öte yandan, komandolara İstihkam Alay Komutanlığı tarafından ise bot eğitimi verildi. - KIRKLARELİ