Üye Girişi
Haberler
ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı! 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
ABD'de aracıyla kalabalığa dalan sürücü silahıyla çevreye ateş açtı
ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı
ATM'lerde yeni dönem bugün resmen başladı
Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti
Yüz binlerin katıldığı yürüyüşte dikkat çeken pankart
Sarallar operasyonunda tutuklananlar arasında ünlü kebapçı da var
İstanbul'un ünlü kebapçısı tutuklandı

Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Büyükkarıştıran beldesinde bir oyuncak fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde bir oyuncak fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

ÇEVREDEN TAKVİYE EKİPLER DE GELDİ

Büyükkarıştıran beldesinde bulunan oyuncak fabrikasında öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede fabrikayı sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor. Yangın için bölgeye Kırklareli'ndeki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Tekirdağ'ın Çorlu, Ergene ve Muratlı ilçelerinden de takviye ekipler gönderildi. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için çevre belediyelerden su tankerleri ve iş makineleri de olay yerine sevk edildi.

Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

GÖKYÜZÜNÜ SİYAH DUMANLAR KAPLADI

İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer yapılara sıçramaması için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle fabrikanın bulunduğu bölgede gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - 3.Sayfa
img

Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
img

Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı! Kızları bakın nerede
img

2025 yılında havalanan uçak 2024 yılına indi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eşini benzinle yaktıktan sonra 'Sabah aklıma geldi' diyen zanlı tutuklandı
Eşini benzinle yakıp "Sabah aklıma geldi" diyen zanlıdan yeni haber
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belirlendi
Doğal gaz ücretlerinde milyonları ilgilendiren değişiklik
İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
Verdiği görüntü de son hali de büyük dikkat çekti
Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
Hadise'nin Narin için okuduğu şarkı ortalığı karıştırdı
Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
Putin vanayı kapattı! Avrupa'nın gözü Türkiye'ye çevrildi

Son Dakika Haberleri

ABD YILBAŞI araç kazasında kaç kişi öldü, kaza terör saldırısı mı? Gassal 2. sezon fragmanı izleme linki var mı? TV8.5 canlı izle! QPR Watford TV8.5 HD kesintisiz donmadan ŞİFRESİZ canlı izle linki 1 Ocak! BUGÜN MAÇ YOK MU? 1 Ocak günü maç var mı, YILBAŞI hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Yabani neden yok, günü mü değişti? 2025 Yabani bu hafta yok mu? Yabani yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Deha neden yok, günü mü değişti? 2025 Deha bu hafta yok mu? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Şakir Paşa Ailesi neden yok, günü mü değişti? 2025 Şakir Paşa Ailesi bu hafta yok mu? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Hudutsuz Sevda neden yok, günü mü değişti? 2025 Hudutsuz Sevda bu hafta yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti neden yok, günü mü değişti? 2025 Kızılcık Şerbeti bu hafta yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Siyah Kalp neden yok, günü mü değişti? 2025 Siyah Kalp bu hafta yok mu? Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.