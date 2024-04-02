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Kırklareli'de 180 şüpheli yakalandı

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Kırklareli'de polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranması olan 180 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulananlara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 180 şüpheli yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 76 hükümlü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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