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Metal yüklü tır yola devrildi: Karı-koca faciadan son anda kurtuldu

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Kırıkkale-Çorum kara yolunda metal yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Tırın altında kalmamak için manevra yapan otomobildeki karı-koca dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kırıkkale'de metal yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı. Tırın altında kalmamak için manevra yapan otomobildeki karı-koca dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 kara yolu üzerindeki Ulaş Köprü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. idaresindeki 66 LB 410 plakalı Scania marka tır, sürücüsünün şerit değiştirdiği sırada kontrolden çıkarak yola devrildi. Bu sırada Erol Bulguroğlu yönetimindeki 06 ERL 61 plakalı Skoda marka otomobilin sürücüsü, tırın altında kalmamak için direksiyonu kırdı. Dorseden savrulan metal malzemeler otomobilde maddi hasara yol açtı. Araçta bulunan karı-koca kazayı yara almadan atlatırken, tır sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsünün eşi Kezban Bulguroğlu, tırın viraja hızlı girdiğini söyledi. Bulguroğlu, "Dorsenin devrildiğini fark edince eşime, 'Kaç, devriliyor' dedim. Kaçmasaydık bütün bu malzemeler üzerimize yıkılacaktı. Bu kadar kurtarabildik. Verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu.

Kaza nedeniyle kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgede devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle daralan yolda trafik yoğunluğu daha da arttı. Trafik ekipleri, araçların geçişini kontrollü olarak sağlarken, tır ve otomobilin kaldırılması için çalışma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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