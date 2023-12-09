Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de mazot yüklü tanker ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kırıkkale-Konya karayolu üzerinde meydana gelen kazada mazot yüklü tanker ile tır çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Kırıkkale'de mazot yüklü tanker ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Konya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.B. (21) idaresindeki 71 ACS 106 plakalı mazot yüklü tanker, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkması neticesinde aynı yönde seyreden B.A. (46) yönetimindeki 42 KV 407 plakalı tıra çarptı. Refüje devrilen tankerin hurdaya döndüğü kazada sürücü O.B. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 21 yaşındaki sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

AFAD ekiplerince, mazot yüklü tankerde tedbir alındı. Jandarma ekiplerince de karayolundaki araçların kontrollü şekilde geçişi sağlandı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından kazada kullanılamaz hale gelen tanker, refüjden kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale Konya Güvenlik Yaralanma Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor? Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı? Benzine indirim var mı? 9 Aralık Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? İBB BURS SONUÇLARI SON DURUM || 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir? BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title