Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Üst Geçide Çarptı: Üç Yaralı

Kırıkkale'de bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin korkuluklarına çarpmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil, üst geçidin korkuluklarına çarparak hurdaya döndü. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerinde toplanan vatandaşlar ise ekiplerin çalışmalarını merakla takip etti.

Kırıkkale'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Millet Bulvarı üzerinde seyreden M.H.Z. (20) idaresindeki 06 PPF 73 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaya üst geçidinin merdiven korkuluklarına çarptı. Takla atan otomobil hurdaya dönerken, sürücü ile M.A.A. (19) ve Z.S. (19) isimli yolcular yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Irak uyruklu olduğu öğrenilen yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin de genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından yaya üst geçidinde toplanan vatandaşlar, ekiplerin müdahalesini merakla izledi. İtfaiye personeli Sait Erkoç, "Yaralıları çıkartıp ambulansa teslim ettik. Şu anda araçta tedbirimizi aldık. Çekiciye teslim ettikten sonra kurumumuza döneceğiz" dedi.

Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kazada hurdaya dönen otomobil otoparka çekildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
