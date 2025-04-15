Kırıkkale'de Kaçak Tütün Operasyonu: 60 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Kırıkkale'de bir iş yerinde faturasız olarak satışı yapılan kaçak tütün ürünlerine, jandarma ekiplerince el konuldu.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında Merkez ilçeye bağlı Gürler Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, kaçak tütün ürünleri satışı yaptığı belirlenen M.B. (33) isimli şahsa ait iş yerinde yapılan kontrollerde faturasız olduğu tespit edilen 60 kilogram kıyılmış tütün ile 4 bin 680 adet dolu makaron ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE