Kırıkkale'de Fabrika Kazası: 2 İşçi Hayatını Kaybetti, İşletme Sahibi Tutuklandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir fabrikada 2 işçinin yaklaşık 3 tonluk sac levhasının altında kalarak hayatını kaybettiği soruşturma kapsamında işletme sahibi tutuklanırken, işletme müdürü ve işletme şefi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün Yahşihan OSB'de faaliyet gösteren Mach-Tech isimli fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hava kazanı içerisinde kaynak işlemi yapan Mutlu Atay (56) ve Tekin Omay (58), yaklaşık 3 tonluk sac levhasının düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından iki işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Atay, Nokta Camii'nde, Omay ise Selim Özer Camii'nde kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sorumluluğu bulunan işletme sahibi, işletme müdürü ve işletme şefi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen işletme sahibi Ö.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. İşletme Müdürü F.B. ile işletme şefi İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE