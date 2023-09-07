Kına Gecesinde Maganda Kurşunuyla Ölüm

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen kına gecesinde, silahlarla havaya açılan ateş sonucu gelinin babası başına isabet eden maganda kurşunuyla hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.