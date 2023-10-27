Kilis'te hükümlü cezaevine teslim edildi
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucunda, Musabeyli ilçesinde konutta silahla yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kilis'te 2 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma sonucunda Musabeyli ilçesi Bozkaya Köyünde "konutta silahla yağma" suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli E.D, yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Kilis Açık Cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa