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Kilis'te hükümlü cezaevine teslim edildi

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3. Sayfa Haberleri

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucunda, Musabeyli ilçesinde konutta silahla yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kilis'te 2 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma sonucunda Musabeyli ilçesi Bozkaya Köyünde "konutta silahla yağma" suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli E.D, yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Kilis Açık Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Musabeyli Jandarma Kilis Hukuk 3. Sayfa Haberler

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