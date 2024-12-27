Üye Girişi
Haberler
Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Aile hekimliklerinde 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Tutuklu sanık Salim Güran: Narin'i bulmak için jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik
"Jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik"
Narin'in amcası Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Almanya'da erken seçim tarihi belli oldu
Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti, işte erken seçim tarihi

Kick Boks Sporcusu Cinayetten 25 Yıl Hapis Cezası Aldı

Kick Boks Sporcusu Cinayetten 25 Yıl Hapis Cezası Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de 17 yaşındaki Yusuf Mutlu'yu yumruklayarak öldürdüğü iddia edilen 19 yaşındaki kick boks sporcusu Zafer Yasin Avcılar, mahkemece 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sultangazi'de aralarında husumet bulunan 17 yaşındaki Yusuf Mutlu'yu tartışma sırasında kafasına seri şekilde yumruklar atarak öldürdüğü iddia edilen kick boks sporcusu sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sultangazi'de 22 Kasım 2023'de aralarında kız arkadaş meselesi nedeniyle önceye dayalı husumet bulunan 17 yaşındaki Yusuf Mutlu'yu, tartışma sırasında kafasına seri şekilde yumruk atmak suretiyle öldürdüğü iddia edilen lisanslı kick boks sporcusu olan sanık Zafer Yasin Avcılar'ın (19) yargılandığı dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlandı.

25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme, sanık Zafer Yasin Avcılar'ı 'çocuğu kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suçun muhtemel kast ile işlendiğini belirten heyet, takdiri indirim de uygulayarak bu cezayı 25 yıl hapis cezasına çevirdi.

"Cinayet sonrası etrafa söylenen sevinç sloganları da ayrıca yargılama konusu olacaktır"

Duruşmanın ardından açıklama yapan müştekiler avukatı Betül Öztürk, "Profesyonel ve lisanslı kick boks sporcusu olan sanık Zafer Yasin Avcılar'ın olaydan sonraki davranışlarında da pişmanlık değil Yusuf Mutlu'yu sanki bir boks ringinde nakavt edip zafer kazanmış gibi galibiyet izleri vardır. Cezaevinde ailesi ile yaptığı görüntülü görüşmeleri özellikle sosyal medya hesaplarında paylaştıran sanık 'cezaevinde değil tatildeyim dersiniz' sloganları atmıştır. Biz de soranlara Yusuf'un katili nerede derseniz cezaevinde değil tatilde diyecekmişiz yani öyle mi? Bizle istinaf sürecinde muhtemel kastın da hukuken tartışılması için başvuruda bulunacağız. Sadece olayın gerçekleştiği Sultangazi'de değil Türkiye'nin her yerinden insanlar acılı aileye destek olmaya çalışırken sanık tarafından cinayet sonrası etrafa söylenen sevinç sloganları da ayrıca yargılama konusu olacaktır" şeklinde konuştu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 17 yaşındaki Yusuf Mutlu'nun sokakta arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada aralarında kız arkadaş meselesi nedeniyle önceye dayalı husumet bulunan şüpheli Zafer Yasin Avcılar (19) ile karşılaştığı, Mutlu'nun yolda darp edildiğini düşündüğü arkadaşıyla karşılaşması nedeniyle şüpheli Avcılar'ı gördüğünde şüpheliye arkadaşını darp edip etmediğini sorduğu, daha sonra da aralarında sözlü tartışma başladığı anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, tartışma sırasında şüpheli Avcılar'ın Mutlu ile yanındaki 2 arkadaşına yumruk attığı, Mutlu'nun 'neden bize vuruyorsun' demesinin ardından şüpheli Avcılar'ın, Mutlu'nun belindeki silahı gördüğü, bunun üzerine lisanslı kickboks sporcusu olan şüpheli Avcılar'ın, Mutlu'nun kafasına birden çok kez ve seri şekilde yumruk atarak ölümüne neden olduğu kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Zafer Yasin Avcılar'ın 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik"
img

Kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
img

Aile Bakanının eşi de MHP'li vekilin oğlu da istifa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan düşen uçak nedeniyle özür ve tazminat bekliyor
Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi
Suudi Arabistan'a giden Fatih Terim raconu kesti: Ben geri çekilmem
Basın mensuplarının talebine verdiği yanıt bomba
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Beklentilerin altında kalan asgari ücret zammı AK Partili vekilleri zora soktu
Asgari ücrete yapılan zam AK Partili vekilleri zora soktu
Kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini vurdu: O anlar kamerada
Borcunu isteyeme giden müşteriyi şoke eden an
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri

30 Aralık okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tatil açıklaması yaptı mı? Regaip Kandili ne zaman 2025? (Diyanet Dini Günler Takvimi) Baba Vanga 2025 kehanetleri! Baba Vanga 2025 kehanetleri neler? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu? MASTERCHEF 5. CEKET | MasterChef 5. ceketi kim kazandı? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.