Kick Boks Sporcusu Cinayetten 25 Yıl Hapis Cezası Aldı

Sultangazi'de aralarında husumet bulunan 17 yaşındaki Yusuf Mutlu'yu tartışma sırasında kafasına seri şekilde yumruklar atarak öldürdüğü iddia edilen kick boks sporcusu sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sultangazi'de 22 Kasım 2023'de aralarında kız arkadaş meselesi nedeniyle önceye dayalı husumet bulunan 17 yaşındaki Yusuf Mutlu'yu, tartışma sırasında kafasına seri şekilde yumruk atmak suretiyle öldürdüğü iddia edilen lisanslı kick boks sporcusu olan sanık Zafer Yasin Avcılar'ın (19) yargılandığı dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlandı.

25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme, sanık Zafer Yasin Avcılar'ı 'çocuğu kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suçun muhtemel kast ile işlendiğini belirten heyet, takdiri indirim de uygulayarak bu cezayı 25 yıl hapis cezasına çevirdi.

"Cinayet sonrası etrafa söylenen sevinç sloganları da ayrıca yargılama konusu olacaktır"

Duruşmanın ardından açıklama yapan müştekiler avukatı Betül Öztürk, "Profesyonel ve lisanslı kick boks sporcusu olan sanık Zafer Yasin Avcılar'ın olaydan sonraki davranışlarında da pişmanlık değil Yusuf Mutlu'yu sanki bir boks ringinde nakavt edip zafer kazanmış gibi galibiyet izleri vardır. Cezaevinde ailesi ile yaptığı görüntülü görüşmeleri özellikle sosyal medya hesaplarında paylaştıran sanık 'cezaevinde değil tatildeyim dersiniz' sloganları atmıştır. Biz de soranlara Yusuf'un katili nerede derseniz cezaevinde değil tatilde diyecekmişiz yani öyle mi? Bizle istinaf sürecinde muhtemel kastın da hukuken tartışılması için başvuruda bulunacağız. Sadece olayın gerçekleştiği Sultangazi'de değil Türkiye'nin her yerinden insanlar acılı aileye destek olmaya çalışırken sanık tarafından cinayet sonrası etrafa söylenen sevinç sloganları da ayrıca yargılama konusu olacaktır" şeklinde konuştu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 17 yaşındaki Yusuf Mutlu'nun sokakta arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada aralarında kız arkadaş meselesi nedeniyle önceye dayalı husumet bulunan şüpheli Zafer Yasin Avcılar (19) ile karşılaştığı, Mutlu'nun yolda darp edildiğini düşündüğü arkadaşıyla karşılaşması nedeniyle şüpheli Avcılar'ı gördüğünde şüpheliye arkadaşını darp edip etmediğini sorduğu, daha sonra da aralarında sözlü tartışma başladığı anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, tartışma sırasında şüpheli Avcılar'ın Mutlu ile yanındaki 2 arkadaşına yumruk attığı, Mutlu'nun 'neden bize vuruyorsun' demesinin ardından şüpheli Avcılar'ın, Mutlu'nun belindeki silahı gördüğü, bunun üzerine lisanslı kickboks sporcusu olan şüpheli Avcılar'ın, Mutlu'nun kafasına birden çok kez ve seri şekilde yumruk atarak ölümüne neden olduğu kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Zafer Yasin Avcılar'ın 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL