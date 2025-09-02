Haberler

Kelkit Çayı'nda Balıkçı, Boğulma Tehlikesindeki Çocuğun Hayatını Kurtardı

Kelkit Çayı'nda Balıkçı, Boğulma Tehlikesindeki Çocuğun Hayatını Kurtardı
Tokat'ta avlanan bir balıkçı, Kelkit Çayı'nda boğulma tehlikesi yaşayan bir çocuğu kurtararak hayatını kurtardı. Yavuz Akın, çocuğun suya girdiğini fark ettikten sonra tereddüt etmeden suya atladı ve çocuğu güvenli bir şekilde karaya çıkardı.

Erbaa'da yaşayan 52 yaşındaki Yavuz Akın, oğlu ile birlikte Kelkit Çayı'nda balık tuttuğu sırada çaya giren bir çocuğun çırpındığını fark etti. Bir süre ilerleyen çocuk, batmaya başlayınca Akın tereddüt etmeden suya atladı. İsmi öğrenilemeyen çocuğun saçından tutarak sudan çıkartan Akın, küçük çocuğu güvenli şekilde karaya ulaştırdı. O anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Akın'ın çocuğu sudan çıkardıktan sonraki anları yer aldı.

Çocuğuyla balık tuttuğu sırada bir çocuğun suya girdiğini söyleyen Yavuz Akın; "Çocuk geldi suya girdi. Burada beklerken şaka gibi çırpınmaya başladı. Bel kadar suya girdim çocuk suda tamamen kaybolmuştu. Şans eseri saçlarından tuttum karaya çıkarttım" dedi. - TOKAT

