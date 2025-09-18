Haberler

Kayseri'de Tekstil İşletmecisi Ahmet Biricik Ofisinde Ölü Bulundu

Kayseri'de Tekstil İşletmecisi Ahmet Biricik Ofisinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Biricik Tekstil'in kurucusu Ahmet Biricik (85), oğlu tarafından ofisinde hareketsiz halde bulundu. Yapılan müdahalelerde hayatını kaybettiği belirlenen Biricik'in ölümü normal olarak değerlendirildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Biricik Tekstil'in kurucusu iş adamı Ahmet Biricik, ofisinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde üzerinde bulunan Biricik Tekstil'in kurucusu iş insanı Ahmet Biricik (85), oğlu tarafından ofisinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Ahmet Biricik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Adli Tıp Uzmanı tarafından yapılan kontrollerde Ahmet Biricik'in ölümünü şüpheli olarak görülmeyerek, normal ölüm olarak değerlendirildi. Biricik'in cenazesi morga kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
6 yaşındaki çocuk altın dolu kutuyu sokağa attı, bulan kadın kayıplara karıştı

6 yaşındaki çocuk sokağa attı, bulan kadın kayıplara karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit'in mal varlıklarını satışı boşanma iddialarını alevlendirdi

Boşanma hazırlığı mı? Yangından mal kaçırır gibi satış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.