Kayseri'de Tartıştığı Babasını Öldüren Mahmut Tarık Ekinci'ye Müebbet Hapis Cezası

KAYSERİ'de, tartıştığı babası Ahmet Ekinci'yi (66) tabancayla vurup bıçaklayarak öldüren Mahmut Tarık Ekinci (34), tutuklu yargılandığı davada 'iyi hal' indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 22 Mayıs 2021'de saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Tarık Ekinci ile babası Ahmet Ekinci arasında akşam yemeği sonrası çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mahmut Tarık, ruhsatsız tabancayla babası Ahmet Ekinci'ye 3 el ateş açtı, ardından mutfaktan aldığı bıçakla bıçakladı. Komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ahmet Ekinci'nin öldüğünü belirledi. Cinayet şüphelisi Mahmut Tarık ise suç aletleriyle birlikte jandarmaya teslim oldu. Gözaltına alınan Mahmut Tarık Ekinci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan iddianame düzenlendi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Mahmut Tarık Ekinci hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Davanın karar duruşmasında sanık Mahmut Tarık Ekinci ile avukatı Emre Ayan hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık Ekinci, 'Diyeceğim bir şey yok' dedi.

Sanık avukatı Emre Ayan ise "Savunma hakkı kısıtlanmıştır. Her ne kadar sonradan değişen raporla Adli Tıp Kurumu Üst Kurula göre 'Cezai ehliyeti tamdır' raporu verilse de yargılama boyunca sanığın kendisini sağlıklı şekilde ifade edemediği, cümle dahi kuramadığı zabıtlara geçti. Asıl trajik olan ise sanığın maalesef psikolojik bir buhranla öldürdüğü maktul babasından çocuk yaşlarından itibaren sistematik şekilde işkence ve kötü muameleye maruz kalmasıydı. Hatta, maktul oğlunun psikolojik dengesini tamamen bozarak bu suçu işlemesine büyük etkide bulunmuştur. Sanık kendisini ifade edemediğinden tanık bildirememiş, sanık avukatı olarak bizim de iddia ettiğimiz bu hususların mahkemece resen araştırılması taleplerimiz kabul görmeyerek savunma hakkı kısıtlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Mahmut Tarık Ekinci'yi, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Duruşmalardaki tutumu ve sabıkasız oluşunu dikkate alan mahkeme, sanığa 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını müebbet hapis cezasına düşürdü.