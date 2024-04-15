Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alınırken, haç motifli anahtar ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 1 kişide tarihi eser bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı gözaltına alırken, evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 3 adet tarihi eser niteliğinde tüfek, 1 adet haç motifli anahtar, 1 adet tarihi eser niteliğinde toplu tabanca, 3 adet üzerinde insan resimleri bulunan tablo, 1 adet insan figürlü heykel, 1 adet kama ve 4 adet Roma ve Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü. - KAYSERİ