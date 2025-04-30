Kayseri'de Maden Ocağında Göçük, İki İşçi Yaralandı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki bir krom madeninde meydana gelen göçükte iki işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan 2 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Elmalı Mahallesi'nde bulunan krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında 2 işçi kalırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda yaralanan 2 işçi göçükten çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi edinildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa