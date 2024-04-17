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Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs koltuğun arkasında yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, koltuğun arkasında saklandığı yerde yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda resmi belgede sahtecilik suçundan 39 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ö. (41) kanepenin arkasında saklandığı yerde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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