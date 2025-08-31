Kayseri'de Hırdavat Dükkanındaki Yangın Mobilya Fabrikasına Sıçradı

Güncelleme:
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir hırdavat malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın, yanındaki mobilya aksesuarı fabrikasına sıçradı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde hırdavat malzemeleri satan bir iş yerinde çıkan yangın, mobilya aksesuarı fabrikasına sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde üzerinde hırdavat malzemeleri satan bir iş yerinde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler yan tarafta bulunan mobilya aksesuarı üreten fabrikaya sıçrarken, gökyüzünü dumanlar kapladı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da söndürme çalışmalarına destek veriyor. - KAYSERİ

