Alacak verecek meselesinde ağabeyini vuran sanık yeniden hakim karşısında

Alacak verecek meselesinde ağabeyini vuran sanık yeniden hakim karşısında
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden ağabeyini silahla yaralayan A.K., istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada, tanıklık yapan kardeşi K.K., ağabeyinin kendilerine yardımcı olduğunu belirtirken, sanık A.K. B.K.'ya karşı öldürme kastı ile hareket etmediğini savundu.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden ağabeyini silahla yaraladığı olayla ilgili olarak istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından sanık bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden karşı karşıya geldiği ağabeyi B.K.'yı silahla yaralayan A.K., istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Kayseri Adalet Sarayı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.K. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada en küçük kardeş K.K. da tanık olarak dinlendi. K.K., köyde yaşadığı askeri personel olan ağabeyi sanık A.K.'nin kendilerine yardımcı olmak için değişik dönemlerde para ve arabalarını verdiğini belirterek, ağabeyi A.K.'nin alacağını istediğinde diğer ağabeyi B.K.'nın borcunu ödemediğini ve küfür ettiğini söyledi.

A.K., mahkemede yaptığı savunmasında öldürmek kastı ile hareket etmediğini, B.K.'nın yolunu kestiğini kendisinin de korkutmak için ateş ettiğini belirterek, beraatini istedi.

Savcılık makamının tutukluluğun devamını talep ettiği duruşmada mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
