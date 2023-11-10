KAYSERİ'de 9 hükümlü yakalandı
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KAYSERİ'de çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 9 hükümlü, polis tarafından yakalandı.
Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
43 personelin katılımıyla 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, firari 9 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa