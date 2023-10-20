Kayseri'de 9 hükümlü yakalandı
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Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik 24 personelin katılımıyla 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yakalanan 9 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa