Kayseri'de 15 milyon TL değerinde 13 araca el konuldu

Kayseri'de Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 1 ay içerisinde 15 milyon TL değerinde 13 araca el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından Türkiye'ye getirilen yabancı taşıtlara yurt içi araçlara ait şase tatbik edilmek suretiyle satışının yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 13 araca el konuldu. Bu operasyonlarla birlikte toplam 15 milyon TL değerinde aracın yakalaması yapıldı.

Kayseri ve çevre illerde change operasyonlarının devam edeceği belirtildi.