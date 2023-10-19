Kayıp Kadının Cansız Bedeni Bulundu
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Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı. Zanlı, cinayeti itiraf etti ve cesedi akarsu yatağına attığını söyledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde, şüphe üzerine gözaltına alınan kişinin öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine, kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, N.Ş'nin (68) 15 Ekim günü kaybolmasına ilişkin çalışmalar kapsamında kadının yeğeni Ç.Ü. ve onun eşi H.Ü. gözaltına alındı.
Zanlılardan H.Ü, N.Ş'yi başına briketle vurarak öldürdüğünü, ardından da cesedi çuvala sararak Yalak mevkisindeki akarsu yatağına attığını itiraf etti.
Bunun üzerine polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede N.Ş'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Ç.Ü. ve H.Ü.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.