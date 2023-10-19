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Kayıp Kadının Cansız Bedeni Bulundu

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı. Zanlı, cinayeti itiraf etti ve cesedi akarsu yatağına attığını söyledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede kadının cansız bedenine ulaşıldı.